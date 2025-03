Za naslavljanje spletnega nasilja ključno njegovo prepoznavanje in ničelna toleranca

Ljubljana, 20. marca - V Sloveniji so ženske pogosto tarča nasilja na spletu, še bolj pa so izpostavljene predstavnice nevladnih organizacij in ženske v politiki, so izpostavili govorci na današnjem posvetu o digitalnih dimenzijah nasilja nad ženskami in dekleti. Strinjali so se, da je za naslavljanje nasilja ključno njegovo prepoznavanje in ničelna toleranca.