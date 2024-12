Okrogla miza: Premišljena uporaba pametnih naprav ključna za ohranjanje pristnejših spominov

Ljubljana, 17. decembra - Pametne naprave in družbena omrežja so spremenili način, kako shranjujemo spomine, saj trenutke z nenehnim fotografiranjem pogosto beležimo površno, so na okrogli mizi projekta STAznanost poudarili govorci. Za pristnejše spomine je ključna premišljena uporaba tehnologije, manj fotografiranja ter vračanje k tisku fotografij in pisanju dnevnikov.