Objavljen razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških v tem letu

Ljubljana, 17. januarja - Ministrstvo za delo je na spletni strani in v uradnem listu objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za to leto. Okvirna višina sredstev razpisa je 70.000 evrov, zaprošena sredstva lahko znašajo največ 80 odstotkov vrednosti projekta, a ne več kot 14.000 evrov. Rok za oddajo prijav je 14. februar.