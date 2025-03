Po predlogu novele morajo biti obstoječi objekti v javni rabi do sredine decembra prilagojeni za invalide

Ljubljana, 17. marca - Po predlogu novele zakona o izenačevanju možnosti invalidov, ki ga je ministrstvo za delo danes dalo v javno razpravo, morajo biti obstoječi objekti v javni rabi do 12. decembra prilagojeni za invalide vsaj tako, da so jim dostopne vse storitve, ki se izvajajo v objektu in so na voljo javnosti. Če ne bodo prilagojeni, bo to pomenilo prekršek.