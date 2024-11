Varuh vlado in ministrstva pozval k ureditvi dostopnosti javnih prostorov za invalide

Ljubljana, 26. novembra - Varuh človekovih pravic je po analizi dostopnosti prostorov vlade in ministrstev za gibalno in senzorno ovirane invalide ugotovil, da omenjeni pomanjkljivo izpolnjujejo vrsto zakonskih zahtev. Varuh je, kot so sporočili, vlado pozval, naj ustrezne prilagoditve uredi čim hitreje.