Svetina: Zaskrbljujoče je, da se večina zavrnjenih priporočil nanaša na delovanje socialne države

Ljubljana, 22. oktobra - DZ je danes obravnaval poročilo Varuha človekovih pravic za lani. Vlada je zaradi nestrinjanja zavrnila dve novi priporočili in 24 priporočil iz prejšnjih let. Posebej zaskrbljujoče je, da se večina zavrnjenih priporočil nanaša na delovanje socialne države in ranljive skupine, je dejal varuh Peter Svetina.