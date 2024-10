Za ureditev dostopnosti vladnih prostorov in ministrstev za gibalno ovirane na voljo več kot 3,7 milijona evrov

Ljubljana, 24. oktobra - Vlada je danes sprejela odgovor na analizo in priporočila Varuha glede dostopnosti vladnih prostorov in ministrstev za gibalno ovirane osebe. Za ta namen je v okviru načrta razvojnih programov v letošnjem letu na voljo 684.953 evrov, v letu 2025 800.000 evrov in v letu 2026 2,3 milijona evrov, je po seji sporočil urad vlade za komuniciranje.