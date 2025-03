Delovanje ledvic in srčno-žilnega sistema tesno povezano

Ljubljana, 11. marca - Delovanje ledvic in srčno-žilnega sistema je tesno povezano, so pred svetovnim dnevom ledvic, ki ga obeležujemo vsako leto drugi četrtek v marcu, javnosti na novinarski konferenci skupaj sporočili predstavniki Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije, Zveze društev ledvičnih bolnikov Slovenije in Slovenskega nefrološkega društva.