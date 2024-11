Pri srčnem popuščanju pomembna zgodnja diagnoza, zdravljenje in zdrav življenjski slog

Ljubljana, 28. novembra - Srčno popuščanje ni ozdravljivo, vendar lahko napredovanje bolezni upočasnimo z zgodnjo diagnozo, uvedbo kar najboljše terapije in s spremembo načina življenja bolnika, so poudarili sodelujoči na virtualnem srečanju društva za zdravje srca. Kot izjemno pomembno so izpostavili ozaveščanje in izobraževanje o tem bolezenskem stanju.