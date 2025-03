Na okrogli mizi o razvoju in mejnikih slovenske interne in urgentne medicine

Ljubljana, 5. marca - Ob izidu četrte knjige iz serije Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem so v UKC Ljubljana na okrogli mizi spregovorili o razvoju in mejnikih slovenske interne in urgentne medicine. Med dosežki so izpostavili uvajanje novih zdravljenj v kardiologiji in začetek transplantacij ledvic na področju nefrologije.