Disciplinska komisija Levice Kordiša izključila iz stranke, ta se ne bo pritožil

Ljubljana, 10. marca - Disciplinska komisija stranke Levica je poslanca Miho Kordiša izključila iz stranke. Kordiš se na odločitev ne bo pritožil, so sporočili iz socialističnega gibanja Levo krilo, katerega vodja je Kordiš. Menijo, da argumenta za izključitev ni. Napovedali so, da se bodo organizirali v samostojno socialistično stranko, ki bo stala za zavezami do ljudi.