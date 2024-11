Mesec zavrnil Kordiševe očitke o mobingu

Ljubljana, 28. novembra - Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je zavrnil očitke Mihe Kordiša o mobingu zaposlenih na ministrstvu. Poudaril je, da mu mobinga ni še nikoli nihče očital in da Kordiš to govori zato, da bi izvajal pritisk na stranko in na njene vidne člane, da bi preklicali odločitev o njegovi zamrznitvi članstva v stranki.