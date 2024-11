Svet stranke Levica zamrznil članstvo poslancu Mihi Kordišu

Ljubljana, 27. novembra - Svet stranke Levica je na torkovi seji sprejel sklep o zamrznitvi članstva poslanca Mihe Kordiša. Koordinatorici sveta Nataši Sukič pa je naložil, da zoper njega vloži prijavo na disciplinsko komisijo zaradi resnih kršitev statuta stranke. Kordiš deluje razdiralno in javno napada svoje poslanske kolege, ministre in stranko, so navedli v Levici.