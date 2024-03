Vrečko: Izstopi več članov Levice napovedani, pričakujem še kakšne

Ljubljana, 15. marca - Iz Levice je danes kolektivno izstopilo več članov. "Njihov izstop je bil pričakovan in napovedan, sama pričakujem še kakšne izstope v prihodnosti," se je odzvala koordinatorica stranke Asta Vrečko. Po njenih besedah vsi podpisniki pisma o izstopu niti niso člani stranke, nekateri so izstopili že pred časom, drugi so šele v postopku včlanjevanja.