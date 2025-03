Valletta, 3. marca - V Evropsko uniji, Švici in na Norveškem so lani zabeležili za okoli 11 odstotkov manj prošenj za azil kot leta 2023. Skupno so prosilci za azil leta 2024 vložili 1,01 milijon prošenj, medtem ko jih je bilo leta 2023 1,14 milijona, so danes sporočili iz Agencije EU za azil (EUAA).