ZN in arabske države kritični do ustavitve dostave pomoči v Gazo

New York/Rijad, 3. marca - Po odločitvi Izraela, da ustavi dostavo humanitarne pomoči v Gazo, se vrstijo kritični odzivi. Več arabskih držav je posvarilo, da to predstavlja kršitev dogovora o prekinitvi ognja. Združeni narodi so tako kot tudi Rdeči križ pozvali k takojšnji obnovi dobave pomoči. Že v nedeljo je pred posledicami te odločitve Izraela posvarila EU.