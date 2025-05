V napadih Izraela na Gazo ubitih več ljudi

Gaza/Tel Aviv, 25. maja - V Gazi so danes zabeležili osem smrtnih žrtev izraelskih zračnih napadov na palestinsko enklavo. Več sto protestnikov se je medtem v soboto zbralo na ulicah Tel Aviva in pozvalo h končanju vojne v Gazi in osvoboditvi talcev, ki jih zadržuje palestinsko gibanje Hamas, poročajo tuje tiskovne agencije.