Izraelska vojska prestregla raketo, izstreljeno iz Jemna

Tel Aviv, 22. maja - Izraelska vojska je danes sporočila, da je prestregla raketo, izstreljeno iz Jemna. V več krajih, tudi v Jeruzalemu, so se oglasile sirene, ki so opozarjale na napad. Odgovornost zanj so prevzeli jemenski hutijevci, ki trdijo, da so ciljali letališče Ben Gurion pri Tel Avivu.