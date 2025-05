Netanjahu obtožil zahodne voditelje, da so na strani Hamasa

Tel Aviv/Pariz/London, 23. maja - Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v četrtek obtožil voditelje Francije, Združenega kraljestva in Kanade, da so na strani palestinskega gibanja Hamas, potem ko so ti pred dnevi pozvali k ustavitvi izraelske ofenzive v Gazi in odpravi blokade pomoči. Izraelu so tudi zagrozili z ukrepi. V Londonu in Parizu izraelske obtožbe zavračajo.