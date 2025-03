Na cerkniškem karnevalu ob jubileju društva nova figura butalskega medveda

Cerknica, 2. marca - Tudi v Cerknici je danes vrhunec pustnega dogajanja. Tradicionalni karneval so letos poimenovali Pustoletje in tako zaznamovali 50-letnico tamkajšnjega pustnega društva. Ob znamenitih cerkniških maskah so na karnevalu, ki ga je po navedbah organizatorjev obiskalo 20.000 ljudi, predstavili novo veliko figuro butalskega medveda.