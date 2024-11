Pustno društvo Cerknica ob 50. obletnici prireja bogat pustni program

Cerknica, 8. novembra - Čeprav do pusta manjkajo še slabi štirje meseci, so v Pustnem društvu Cerknica že danes predstavili pester program, ki ga pripravljajo. V prihodnjem letu namreč praznujejo 50 let delovanja, zaradi česar organizatorji obljubljajo številne zabavne aktivnosti. Ob tem so predstavili še ambasadorko pusta, po 20 letih pa tudi novo veliko pustno figuro.