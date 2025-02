V Cerknici začenjajo s pustnimi prireditvami

Cerknica, 27. februarja - Z žaganjem babe in predajo oblasti butalskemu županu bodo v Cerknici danes ob 17. uri uradno začeli pustne prireditve, ki tam potekajo že 50 let. V čast temu jubileju organizatorji pripravljajo številne tematske dogodke, ki bodo skozi pustni teden obudili zgodovino in bogato tradicijo Butal.