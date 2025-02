Na debeli četrtek na mizi znova mastne pustne dobrote

Ljubljana, 27. februarja - Debeli četrtek je dan, s katerim se začenja pustno rajanje. Na današnji dan mora biti miza v skladu z izročilom polna raznih pustnih dobrot, kot so krofi, flancati, miške, ter slanih mastnih jedi, kot so krvavice, pečenice s krompirjem in kuhano kislo repo ali zeljem ter kuhana svinjska glava ali rilec. Začenjajo se tudi nekatere pustne prireditve.