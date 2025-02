Celica s pritožbo tudi proti drugi odločbi JAZMP

Ljubljana, 28. februarja - Biomedicinski center Celica se bo vnovič pritožil na odločitev Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) glede njihove odločitve, da mora Celica poskrbeti za vzorce propadle Biobanke, so sporočili za STA. "Odločba je nezakonita ter v škodo družbe Celica in imetnikov vzorcev tkiv in celic," ocenjujejo v Celici.