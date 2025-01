JAZMP mora ponovno odločiti v zvezi z Biobanko

Ljubljana, 16. januarja - Ministrstvo za zdravje je odpravilo odločbo Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) v zvezi z nadomestno hrambo matičnih celic Biobanke in jo agenciji vrnilo v odločanje. Ugotovilo je tudi pomanjkljivosti v postopku, tudi v zvezi z izvedljivostjo ukrepov za nadaljnjo shranjevanje vzorcev, so za STA potrdili na ministrstvu.