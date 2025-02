Na posvetu pred prvim dnevom inkluzije o koristih za vso družbo

Ljubljana, 28. februarja - Pred sobotnim prvim dnevom inkluzije v Sloveniji so v DZ pripravili posvet Bogastvo vključujoče družbe. Na njem so izpostavili pomen sistemskih rešitev in prispevek posameznikov na področju vključevanja. Obenem so poudarili, da vključenost posameznikov ne prispeva le k njihovemu boljšemu življenju, temveč predstavlja korist za vso družbo.