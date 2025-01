Zaznamujemo svetovni dan brajice

Ljubljana, 4. januarja - Danes zaznamujemo svetovni dan brajeve pisave oz. brajice, pisave za slepe in slabovidne, ki omogoča pretvorbo pisane besede v tipno obliko. V zvezi društev slepih so ob dnevu opozorili na pomen enakovrednega vključevanja slepih in slabovidnih otrok v šolski sistem. Poudarili so, da se slepi in slabovidni otroci pogosto srečujejo z izzivi.