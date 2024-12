Zveza društev gluhih in naglušnih pozdravlja razglasitev dneva inkluzije

Ljubljana, 6. decembra - Zveza društev gluhih in naglušnih pozdravlja odločitev vlade, da je na pobudo zveze in primorske pedagoške fakultete 1. marec razglasila za dan inkluzije. Inkluzija pomeni, da vsak posameznik dobi priložnost za polno sodelovanje v družbi in s tem dostop do izobraževanja, zaposlitve, zdravstvenih storitev in drugih področij, so poudarili v zvezi.