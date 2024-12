Minister Logaj odprl nove prostore Zavoda za gluhe in naglušne v Ljubljani

Ljubljana, 6. decembra - Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj je danes odprl prenovljene in dozidane prostore Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Zavod za gluhe in naglušne je eden največjih tovrstnih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Sloveniji, ki ga v letošnjem šolskem letu obiskuje 394 otrok, učencev in dijakov, so sporočili z ministrstva.