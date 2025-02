Von der Leyen v Indiji o varnostnem sodelovanju in sporazumu o prosti trgovini

New Delhi, 28. februarja - Bruselj preučuje možnosti sodelovanja z Indijo na področju varnosti in obrambe, je danes med obiskom v New Delhiju povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Obenem se je zavzela za sklenitev sporazuma o prosti trgovini med unijo in Indijo, kar po njenih besedah sicer ne bo enostavno.