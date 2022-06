EU in Indija po devetih letih obnovili pogovore o prosti trgovini

New Delhi, 27. junija - Evropska unija in Indija sta danes po devetletnem premoru znova začeli pogovore o prostotrgovinskem sporazumu, prvi krog pogovorov bo trajal do petka. Indija je sicer v zadnjih letih postala bolj odprta za odpravljanje ovir pri trgovanju s tujino, Zahod pa želi, da bi New Delhi prekinil tesne gospodarske stike z Rusijo.