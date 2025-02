Evropa zavrača Trumpove kritike in napoveduje odziv na carine

Bruselj/Pariz/Washington, 27. februarja - Oblasti v Franciji in na Poljskem ter predstavniki Evropske komisije so danes zavrnili kritike predsednika ZDA Donalda Trumpa na račun Evropske unije in napovedali, da se bo unija odločno odzvala na morebitne uvedbe 25-odstotnih carin ZDA na izdelke iz EU, ki jih je v sredo znova napovedal Trump.