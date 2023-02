Nemški kancler Scholz v Indiji o gospodarskem sodelovanju, pa tudi o Ukrajini

New Delhi, 25. februarja - Nemški kancler Olaf Scholz, ki je danes začel dvodnevni obisk v Indiji, je po pogovorih z indijskim premierjem Narendro Modijem v New Delhiju izpostavil željo Nemčije po poglobitvi gospodarskega sodelovanja. Zavzel se je za čimprejšnjo sklenitev sporazuma o prosti trgovini med EU in Indijo, z Modijem pa sta govorila tudi o vojni v Ukrajini.