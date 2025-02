Kremelj: Ponovna vzpostavitev odnosov med Rusijo in ZDA bo dolgotrajen proces

Istanbul/Moskva, 27. februarja - Ponovna vzpostavitev skrhanih odnosov med Moskvo in Washingtonom bo dolgotrajen proces, nobena stran pa ne pričakuje hitrih ali enostavnih odločitev, so danes sporočili iz Kremlja, medtem ko v Istanbulu potekajo pogovori predstavnikov Rusije in ZDA o dvostranskih odnosih med državama.