Lavrov: Vojno v Ukrajini je mogoče rešiti le z odpravo vzrokov za krizo

Johannesburg, 21. februarja - Rešitev za konflikt v Ukrajini je mogoče najti le, če se odpravijo vzroki za krizo, je v četrtek na srečanju zunanjih ministrov držav skupine G20 v Johannesburgu povedal ruski zunanji minister Sergej Lavrov in se zavzel za uveljavljanje verskih in jezikovnih pravic v Ukrajini. Znova je odgovornost za rusko invazijo pripisal Evropi in Ukrajini.