Zorko: SDS želi z interpelacijo vlade pritegniti pozornost

Ljubljana, 26. februarja - Interpelacije o delu vlade, ki jo v torek vložila SDS, ne gre razumeti kakorkoli drugače kot načina za pritegovanje pozornosti, meni direktor podjetja za raziskovanje trga in javnega mnenja Valicon Andraž Zorko. Ob tem izpostavlja, da bo razprava o pokojninah zanimala izjemno pomembno volilno bazo, to so upokojenci, je ocenil za STA.