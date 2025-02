Sukič: Interpelacija je tipična predvolilna kampanja SDS

Ljubljana, 25. februarja - Poslanka Levice Nataša Sukič vloženo interpelacijo vlade in predlog njene razrešitve z mesta podpredsednice DZ, ki so ju vložili v SDS, vidi kot tipično predvolilno kampanjo SDS in poskus mobilizacije volivcev stranke pred referendumom o dodatku k pokojninam za izjemne dosežke. Vztraja pri svojih očitkih o višini pokojnin v času vlade Janeza Janše.