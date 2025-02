Interpelacija vlade deseta v mandatu Golobove vlade

Ljubljana, 25. februarja - Interpelacija o delu vlade, ki so jo danes vložili v SDS, je že deseta interpelacija v aktualnem mandatu DZ. Večino jih je v parlamentarni postopek vložila SDS, uspeli niso z nobeno izmed njih. So pa ministri Danijel Bešič Loredan, Dominika Švarc Pipan in Emilija Stojmenova Duh svoje ministrske stolčke zapustili še pred zagovorom v DZ.