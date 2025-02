Zavod GO! 2025 ponovno zavrača očitke glede sodelovanja z Alpacemom, predstave v kamnolomu ne bo

Nova Gorica, 19. februarja - Zavod GO! 2025 je danes ponovno zavrnil očitke o sodelovanju s podjetjem Alpacem in posredoval pojasnilo o za ponedeljek načrtovani debati o razjasnitvi napačnih dejstev in nejasnosti, ki se je sindikata Glosa in Zasuk ne nameravata udeležiti. Zavod je sporočil tudi, da solkanski kamnolom ne bo prizorišče načrtovane plesne predstave.