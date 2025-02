Zavod GO! 2025 po zagotovilih vodstva ne sodeluje s podjetjem Alpacem

Nova Gorica, 5. februarja - Ob pozivih slovenskih in italijanskih okoljevarstvenikov ter osrednjih sindikatov v kulturi Zasuka in Glose, naj prekinejo sodelovanje z družbo Alpacem, ki upravlja cementarno v Anhovem, iz zavoda GO! 2025 sporočajo, da navedbe, da sodelujejo s podjetjem Alpacem, ne držijo.