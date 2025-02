Tudi osrednja sindikata v kulturi s pozivom k prekinitvi sodelovanja EPK z Alpacemom

Ljubljana/Nova Gorica/Gorica, 4. februarja - Osrednja sindikata v kulturi, Zasuk in Glosa, sta se pridružila pozivu slovenskih in italijanskih okoljevarstvenikov in organizatorje Evropske prestolnice kulture (EPK) 2025 v Novi Gorici in Gorici pozvala k prekinitvi sodelovanja z družbo Alpacem, ki upravlja cementarno v Anhovem. Ta korak pričakujejo še pred sobotnim slovesnim odprtjem EPK.