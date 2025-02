V Zasuku in Glosi Zavod GO! 2025 postavili na laž

Nova Gorica/Solkan/Ljubljana, 6. februarja - Organizatorji Evropske prestolnice kulture (EPK) 2025 v Novi Gorici in Gorici, zavod GO! 2025, z družbo Alpacem, ki upravlja cementarno v Anhovem, sodelujejo pri več projektih, so sporočili iz osrednjih sindikatov v kulturi Zasuka in Glose. Svoje trditve so podkrepili z dokazi. Zagotovila GO! 2025, da tega sodelovanja ni, so tako zavrnili.