V Egiptu po več kot 100 letih odkrili grobnico faraona

Kairo/Luksor, 19. februarja - Pristojni organi v Egiptu so sporočili, da so egiptovski in britanski arheologi odkrili starodavno grobnico faraona Tutmoza II., poroča francoska tiskovna agencija AFP. Gre za prvo tovrstno najdbo po odkritju znamenite grobnice faraona Tutankamona leta 1922.