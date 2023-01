Strokovnjaki z nedestruktivno metodo raziskali mumijo, imenovano zlati deček

Kairo, 25. januarja - V svetovnem nazoru starih Egipčanov je bila smrt le prehod v posmrtno življenje in nekaterim umrlim so zato za prehod v onostranstvo priložili dragocene grobne pridatke. Da bi jih lahko videli, je bilo treba nekoč mumije odpreti, zdaj pa so z nedestruktivnim postopkom razkrili očem nevidne stvari o mumiji, imenovani zlati deček.