Po obnovi ponovno odprli najstarejšo egipčansko piramido

Kairo, 6. marca - Egiptovske oblasti so po letih obnavljanja v četrtek javnosti ponovno odprle 4700 let staro Džoserjevo stopničasto piramido. Ta v višino meri okoli 60 metrov in prevladuje nad prostrano nekropolo Sakara južno od Kaira ter je del starodavne prestolnice Memfis, ki spada pod Unescovo svetovno dediščino, poroča francoska tiskovna agencija AFP.