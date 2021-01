V Egiptu odkrili nove arheološke zaklade

Kairo, 18. januarja - V nekropoli v Sakari so egiptovski arheologi odkrili vrsto arheoloških najdb, med njimi več kot 50 lesenih sarkofagov, najstarejši naj bi bil star celo več kot 3000 let. Nova odkritja po besedah egiptologa in vodje skupine arheologov Zahija Hawassa odstirajo nova zgodovinska spoznanja, zlasti o obdobju t. i. novega egipčanskega kraljestva.