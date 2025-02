V ponedeljek na počitnice še šolarji iz osrednjega in zahodnega dela države

piše Vlasta Ivić

Ljubljana, 21. februarja - Prihodnji teden se bodo zimskih počitnic razveselili šolarji iz osrednje in zahodne Slovenije, medtem pa bodo v šolske klopi spet sedli njihovi vrstniki z vzhodnega dela države. V času počitnic poteka vrsta brezplačnih dejavnosti in programov, pa tudi veliko športnih dogodkov. Veliko se jih bo odpravilo tudi na smučanje in sankanje.