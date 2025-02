Pred delom šolarjev teden počitniških radosti

pripravila Vlasta Ivić

Ljubljana, 14. februarja - Pred vrati so zimske počitnice. Najprej bo na počitnicah lahko uživalo približno 122.400 učencev in dijakov vzhodne Slovenije, čez en teden pa še njihovi vrstniki iz zahodnega in osrednjega dela države. Med počitnicami jih čakajo raznorazne dejavnosti, mnogi pa se bodo podali tudi na smučišča.