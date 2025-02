Zdravilišča med zimskimi počitnicami z dobro zasedenostjo

Celje, 12. februarja - Zdravilišča bodo med šolskimi zimskimi počitnicami dobro zasedena. Kot so sporočili iz Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč, so ponekod zmogljivosti v celoti zasedene, predvsem v drugem tednu počitnic, ko pričakujejo več hrvaških in avstrijskih gostov, ki bodo prav tako na počitnicah.