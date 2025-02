Na nekaterih smučiščih med počitnicami tudi letos navzoča hrvaška policista

Mislinja, 17. februarja - V času zimskih šolskih počitnic, ki so se za vzhodno polovico države že začele, bosta do 2. marca na smučiščih Kope, Rogla in Kranjska Gora pomoč slovenskim policistom tudi letos nudila dva hrvaška policista. Med 625 udeleženimi v smučarskih nesrečah pri nas v lanski sezoni jih je bila desetina s Hrvaške.